Moradores agredidos por GCM garantem reunião com Prefeitura

Manifestantes gritaram por direitos, ontem, em sessão na Câmara de Vereadores de Diadema. Com bandeira na qual estava escrito ‘GCM é para proteger e não bater’ e aos gritos de “queremos justiça”, os moradores vítimas da truculência da GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade em desocupação de terreno no Bairro Eldorado, na última sexta-feira, garantiram reunião com o Paço diademense, comandado por José de Filippi Júnior (PT), na quarta-feira, às 10h. Além disso, até o encontro, foi prometido que a guarda não fará mais ações.

Na Câmara Municipal, os vereadores de Diadema debatiam o requerimento n° 57-24, de autoria de Eduardo Minas (Progressistas). No documento, é narrado os episódios da última sexta-feira para solicitar respostas da Prefeitura após o incidente, que acabou com 18 barracos demolidos e quatro pessoas feridas. Cerca de 50 manifestantes acompanharam a sessão, incluindo o líder comunitário Sidnei Casemiro e o advogado que defende os moradores, Luiz Fernando Lopez, que subiram na tribuna para discursar.

Entre os questionamentos de Eduardo Minas estão a posse do terreno na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, além de quem teria feito o pedido de reintegração de posse, os motivos para a truculência dos agentes de segurança e qual o envolvimento com o ex-secretário de Habitação, exonerado no mesmo dia do caso, Ronaldo Lacerda (PDT). O ofício pede respostas no menor prazo possível ao governo municipal.

O principal alvo dos manifestantes era justamente o ex-secretário de habitação da cidade, que foi chamado de “bandido”, além de ser apontado como “grileiro”.

No dia seguinte ao episódio de desocupação da área, conforme mostrou o Diário, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) declarou que a saída de Lacerda já estava programada , negando que a exoneração do pedetista tivesse relação com o violento episódio de despejo.

“Esse episódio já estava escrito, eles quebraram os barracos e bateram nas pessoas, mas não tenho medo. O Ronaldo quem manda seguranças e polícia, com a intenção de tirar nós de lá”, acusa Jandira Roberta da Silva, 61 anos, cuidadora e diarista, que é moradora do local há cerca de 40 anos, e detem documentos que comprovam sua posse de parte do terreno. Ela relata que o ex-secretário já a ameaçou e ofereceu dinheiro para compra do local. O Diário buscou contato com Ronaldo Lacerda, mas não obteve retorno.

Durante a sessão, o vereador Eduardo Minas pediu votação para a suspensão de ações até que houvesse respostas do Paço, a pedidos dos moradores. Orlando Vitoriano (PT), presidente da Câmara, entretanto, recusou apreciar o pedido. Após impasse entre os dois e gritarias na Câmara, foi negociada a proposta para nova reunião na próxima semana e que, até lá, nenhuma ação da Guarda Civil aconteça no terreno do Bairro Eldorado. Em nota, a Prefeitura de Diadema informa que considera válida e democrática toda manifestação pacífica.

RELEMBRE

A GCM de Diadema deixou três pessoas feridas, duas mulheres e um homem, na última sexta-feira durante ação de despejo na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado. A GCM tentou realizar ação de reintegração de posse de um terreno privado sem ordem judicial, e utilizou gás de pimenta e cassetetes para derrubar a barricada de pneus em chamas instalada pelos moradores, que resistiram à ação de despejo e entraram em confronto com os agentes.