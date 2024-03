Palavra do Leitor - 8 de março de 2024

Quadra poliesportiva

Nós, moradores do Jardim Jussara, viemos solicitar a reparação da quadra de esporte localizada na Avenida Manaus, próximo do número 18, pois está em péssimas condições, parecendo uma piscina. Assim, os moradores não conseguem usá-la. Já foram feitas várias solicitações ao sr. Orlando Morando, prefeito, sr. Marcelo Lima e o sr. Alex Mognon, secretário de Esportes, mas nada foi feito.

Gilberto Lino

São Bernardo

Lula

Está na hora de o sr. Lula parar de falar asneiras e mentiras mundo afora. Está muito mal assessorado interna e externamente. Defender a ditadura de Maduro dizendo que em 2018 não pôde se candidatar e aceitou! Claro, estava preso por ele e seu partido, o PT, serem acusados de corrupção pela Lava Jato. Só foi eleito em 2022 porque o Brasil ainda é uma democracia. Será que tem moral para atacar aqui, no Brasil, quem defende ditadura, quando seus ídolos são Maduro, Putin, Xi Jinping e os grupos terroristas como o Hamas?

Tania Tavares

Capital

Moinho São Jorge

‘Santo André quer acelerar plano de tombamento do Moinho São Jorge’ (Primeira Página, dia 19). Tendo em vista reportagem do Diário gostaríamos de, na condição de conselheiros do Comdephaapasa representando a sociedade civil, e com mandatos encerrados neste corrente mês de março, fazer os seguintes apontamentos: 1) O Moinho São Jorge não vive, atualmente, um processo de tombamento. Na verdade, o pedido de estudo para tombamento do imóvel foi apresentado por nós ao Comdephaapasa em 2011 e, finalmente, aprovado por unanimidade pelo Conselho em 2021, dez anos depois e após exaustivo processo de pesquisa. Ou seja, desde 2021 o Moinho São Jorge se encontra tombado pelo comdephaapasa. 2) A situação que enfrentamos, no momento, se refere à recusa do prefeito de Santo André, Paulo Serra, de homologar o tombamento já realizado pelo Conselho. O argumento oferecido à reportagem, segundo o qual a Secretaria de Assuntos Jurídicos precisa solucionar pendências jurídicas da empresa proprietária do Moinho para que o tombamento seja finalizado, não se sustenta do ponto de vista da legislação que trata da preservação do patrimônio. 3) Por fim, gostaríamos de destacar que a charge de Seri, que acompanha a reportagem acima referida, a par de suas qualidades artísticas, não reflete adequadamente a realidade acerca do Moinho. O Condephaat nada tem a ver com o processo em discussão, e o Comdephaapasa, tanto por meio de seus integrantes conselheiros, como pelo excelente trabalho realizado pelo corpo técnico responsável pela pesquisa e elaboração do dossiê do processo que levou à aprovação do tombamento do Moinho São Jorge, fizeram tudo o que se esperava. O que falta é o prefeito Paulo Serra homologar a decisão de 2021, preservando e dando uso adequado a um bem não apenas arquitetônico e histórico da cidade de Santo André, mas também a um elemento da paisagem afetiva de todo o Grande ABC.

Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio, Renato Brancaglione Cristofi e

Silvia Helena Passarelli

Ramalhão – 1

“Santo André ‘abre os portões’ no domingo contra a Ponte’ (Esportes, ontem). Posso falar uma coisa? Fica entre nós: a Ponte vai entregar o jogo, pois o Guarani tem sete pontos, pega o Red Bull, e o Ituano tem seis e pega o São Paulo – praticamente perde. Vamos encher o Brunão, não vamos nos arrepender.

Claudemir Klaus

Santo André

Ramalhão – 2

Muito obrigado pelo convite. Agora, que milagre é este? Porque está com a faca na goela aí é de graça. Contra o Palmeiras foi uma facada o ingresso. Então, agora se lasque na Segundona com este time ruim. Não revelou a base e trouxe um monte de pé de rato. Agora chore sozinho.

Antônio Araújo

do Facebook





Ramalhão – 3

Este trecho aqui foi hilário: “A recomendação é para que os torcedores cheguem com antecedência para evitar tumultos”.

Edgar Marx Guediguian

do Facebook