Sobretudo, igualdade

Oito de março. Dia Internacional da Mulher. À medida que a sociedade avança em direção a futuro mais igualitário, é importante que a sociedade se utilize de datas como a de hoje pare refletir sobre formas de assegurar direitos equânimes entre representantes de ambos os sexos em todas as esferas. Da social à política. O movimento feminista, impulsionado por décadas de luta e resistência, tem levantado questões fundamentais que exigem a atenção urgente da opinião pública. A disparidade salarial persistente, por exemplo, é injustiça que não pode mais ser ignorada. Além disso, a falta de representação feminina em posições de liderança é obstáculo para se alcançar a verdadeira igualdade.

Há outras pautas relevantes, como a necessidade de garantir o controle sobre seus próprios corpos. A luta pelo acesso seguro e legal ao aborto e outros serviços de saúde reprodutiva é batalha contínua e precisa ser tratada sem o moralismo religioso condenado pela legislação nacional. Além disso, a violência de gênero continua a ser epidemia global que afeta milhões de mulheres todos os dias. Desde assédio sexual até violência doméstica e feminicídio, é imperativo que a sociedade tome medidas concretas para atacar e erradicar essas formas de machismo estrutural. Isso inclui mudanças nas políticas e na aplicação da lei, mas também de enfrentamento à misoginia e à herança patriarcal.

É chegada a hora de todos refletirem profundamente sobre os temas e comprometerem-se com ações concretas para promover a paridade de gênero. As instituições, as corporações e as entidades do Grande ABC – e de todo o Brasil, evidentemente – devem reconhecer o valor intrínseco de todas as pessoas, independentemente do gênero, e trabalhar juntas para criar uma região onde as mulheres sejam verdadeiramente tratadas de forma equânime aos homens em todos os aspectos da vida. Essa não é apenas uma questão de justiça, mas também é fundamental para o progresso e a prosperidade das sete cidades. Flores e parabéns são bem-vindos, mas entrar na luta pela igualdade é fundamental.