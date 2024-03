Na reta final do Oscar, entre favoritos e azarões

Os vencedores do Oscar serão conhecidos no próximo domingo, 10, durante cerimônia em Los Angeles, com apresentação do comediante Jimmy Kimmel. A premiação será transmitida na TV a cabo, pelo canal TNT, e no streaming, na Max. O tapete vermelho começa às 19 horas e a premiação, às 20h.

A disputa da edição deste ano, a 96ª da premiação, começou excepcionalmente cedo - mais precisamente no dia 20 de julho de 2023, quando estrearam Oppenheimer, de Christopher Nolan, e Barbie, de Greta Gerwig. Logo surgiu a alcunha Barbenheimer, unindo aqueles que, àquela altura, pareciam favoritos instantâneos às principais categorias.

Mas não foi assim. A grande surpresa do anúncio dos indicados, no dia 23 de janeiro, foi a ausência de Greta e da atriz Margot Robbie, intérprete de Barbie, da lista. Oppenheimer obteve 13 indicações. Em seguida, estão Pobres Criaturas, com 11 indicações, e Assassinos da Lua das Flores, com 10. Barbie ficou em quarto lugar, com 8.

TERMÔMETRO

Oppenheimer chega à premiação como favorito. É o que sugere o famoso "termômetro do Oscar" - ou seja, o conjunto de outras premiações relacionadas ao cinema. O longa sobre o pai da bomba atômica tende a vencer nas categorias de melhor filme e melhor diretor, principalmente após ter faturado títulos correspondentes no SAG Awards (Sindicato dos Atores), no DGA Awards (Sindicato dos Diretores), no Critics Choice Awards (Associação de Críticos), no PGA Awards (Sindicato dos Produtores), no britânico Bafta e no Globo de Ouro.

O Oscar costuma ser bastante previsível - mas vencedores inesperados não deixam de ser uma possibilidade. Entre os concorrentes, a maior ameaça a Oppenheimer parece ser Pobres Criaturas, do cineasta grego Yorgos Lanthimos. Os dois longas dividiram a atenção no Globo de Ouro: o primeiro venceu como melhor filme de drama e, o segundo, como melhor filme musical ou comédia.

Cillian Murphy, que dá vida ao protagonista J. Robert Oppenheimer, é favorito à estatueta de melhor ator - podendo ser desbancado, talvez, por Paul Giamatti, de Os Rejeitados, de Alexander Payne, que conquistou o prêmio no Critics Choice e o Globo de Ouro de melhor ator em musical ou comédia (enquanto Murphy venceu como melhor em drama).

Já no que diz respeito à categoria de melhor atriz do Oscar, a luta está acirrada entre Lily Gladstone, pelo papel em Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, e Emma Stone, por Pobres Criaturas. As duas faturaram estatuetas no Globo de Ouro. De sua parte, Emma foi a escolhida no Bafta e no Critics Choice, e Lily, no prêmio do sindicato dos atores. Há, no entanto, a possibilidade de uma surpresa, visto que a alemã Sandra Hüller vem sendo bastante elogiada pelo papel em Anatomia de uma Queda (ela também está em Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, mas a indicação se deu pelo filme dirigido por Justine Triet).

As duas produções também surpreenderam ao receber cinco indicações cada uma para o Oscar, incluindo melhor filme e melhor direção.

Entre os coadjuvantes, Robert Downey Jr. levou todos os prêmios até agora, pelo papel desempenhado em Oppenheimer. A atriz DaVine Joy Randolph seguiu a mesma trajetória por Os Rejeitados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.