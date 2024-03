Décima segunda prova do BBB24 será de resistência; entenda a dinâmica

Acontece na noite desta quinta-feira, dia 7, mais uma prova do líder na casa mais vigiada do Brasil. Desta vez, não houve vetos e todos os 13 brothers e sisters participaram da disputa. Na sala, todos assistem aos dummies demonstrando como são as regras da prova.

- Presos ao carrossel, estão sete hot dogs gigantes. O jogador deverá ficar sobre a base do hot dog enquanto o carrossel gira. Durante a prova, o jogador vai enfrentar algumas dificuldades como calor, rajadas de vento e fumaça, disse a voz.

Vale lembrar que ainda os quatro primeiros jogadores que deixarem a Prova vão sofrer consequências: você está no Paredão; você está na Xepa; você não participa da Prova do Anjo e você não pode ser imunizado em hipótese nenhuma. Eita! Para quem é sua torcida?