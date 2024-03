Luciana Gimenez lamenta morte da sua gata e questiona: - Será que eu podia ter feito diferente?

Triste! Luciana Gimenez usou as suas redes sociais para lamentar a morte de sua gatinha, Safira. A apresentadora postou fotos e vídeos do animal, incluindo uma ao lado do seu filho, e relembrou como aconteceu o processo de adoção.

Hoje a minha gatinha morreu? Só quem tem bichinho sabe o quanto a gente se envolve, quanto a gente ama e quanto amor a gente recebe de volta. A Safira era uma gata muito especial ela pediu pra ser adotada. Eu a vi no gazebo do meu prédio. Eu estava com pressa e só segui para o meu destino, mas não tirei ela da cabeça. Quando voltei, ela ainda estava lá! Levei pra minha casa. Ela estava com muita fome, alimentei e dei muito carinho, fiquei admirando como era linda e amável!

Em seguida, Luciana revelou que levou o animal ao veterinário:

No dia seguinte, mandei pro veterinário, e ele me deu parabéns, pois ela tinha dado à luz! No final, trouxe ela e mais sete filhotes, felizmente todos vivos, fortes e lindos! Eles foram doados, mas ela, eu não tive coragem. Era a gata mais linda do mundo! Parecia uma gata egípcia com os olhos verdes, de uma elegância, de uma doçura, de uma inteligência! Ela me ensinou tanto!

E continuou:

Ela estava com oito anos e, agora, eu estou pensando: será que eu podia ter feito diferente? Será que eu não reparei que ela tava mal? Talvez, 24 horas antes pudesse ter salvado?Estou lembrando dela dormindo no sofá e que quando eu chegava, ela vinha me receber? É assim que vou sempre lembrar da minha gatinha! Ela se foi hoje, e eu estou aqui com o buraquinho dela no sofá morrendo de saudades, chorando sozinha e pensando que eu podia ter tido um pouquinho mais de tempo com ela!

No final, Luciana falou da saudade que irá sentir da Safira:

Isso é uma coisa que eu penso muito na minha vida, que a gente tem que fazer as coisas para as pessoas, para os animais e para situações enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente está vivendo momentos felizes! É um dia de luto para mim, só queria ter ficado um pouco mais tempo com a minha gata Safira! Safi, vou morrer saudade de você. Obrigada por ter dado tanto amor incondicional pra mim e para os meus filhos!