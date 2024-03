Gwyneth Paltrow, ex de Chris Martin, teria comentado noivado do cantor com Dakota Johnson

De acordo com as informações divulgadas pelo jornal britânico The Mirror, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, teria pedido a mão da atriz Dakota Johnson em noivado. Fontes do veículo afirmam que os dois estariam obcecados um com o outro, assim, dar o próximo passo no relacionamento teria sido inevitável.

Eles não têm pressa para planejar o casamento, mas estão gostando de tornar o compromisso oficial, teria dito a suposta fonte próxima ao casal.

Como você acompanhou, em recente entrevista, Dakota comentou sobre ser madrasta dos filhos do cantor com a atriz Gwyneth Paltrow. Para quem não sabe, os dois foram casados durante 11 anos, findando o relacionamento em 2014.

O jornal afirma que o músico teria recebido a aprovação da ex ao contar para ela sobre o mais novo noivado. A atriz, inclusive, disse ser amiga da protagonista de Madame Web, com quem já até mesmo foi fotografada lado a lado.

Uma pessoa adorável e maravilhosa, teria dito Gwyneth sobre Dakota.

Vale notar que Dakota Johnson e Chris Martin estão juntos desde 2017, mas passaram por um breve rompimento no ano de 2019. Em 2020, a famosa foi fotografada com um grande anel e rolaram boatos de um noivado, mas, na época, ela desmentiu os rumores.