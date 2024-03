Moradores protestam na Câmara de Diadema após ação truculenta da GCM

Protestantes buscam por direitos em sessão na Câmara de Vereadores da cidade na tarde desta quinta-feira (7). Com 18 barracos demolidos e quatro feridos na ação de desocupação de terreno na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no Bairro Eldorado, de Diadema, o grupo estende a bandeira "GCM é para proteger e não bater".

Segundo apuração do Diário, durante os 15 minutos de sessão suspensa, o líder comunitário Sidnei Casemiro entrou no plenário e alguns vereadores deixaram a mesa para diálogo.

Entre gritos, os protestantes pediam por justiça e chamaram de "bandido" o ex-secretário de habitação da cidade, Ronaldo Lacerda (PDT), que foi exonerado no mesmo dia da ação policial truculenta e apontado pelos protestantes como um grileiro.

No dia seguinte ao episódio de desocupação da área, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) anunciou que o político integraria a sua equipe de reeleição, negando que a exoneração do pedetista tivesse relação com o violento episódio de despejo.

O ato só retomou 40 minutos depois de pausa.

(Colaborou Lays Bento)