Preta Gil explica decisão de se separar de ex-marido durante tratamento de câncer: - Ele não dormiu em casa

Preta Gil passou por momentos difíceis durante seu tratamento contra o câncer no intestino. Durante 2023, a cantora precisou muito do apoio de amigos e familiares, porém, segundo a mesma, ela não pôde contar muito com a ajuda do ex-marido, Rodrigo Godoy.

A cantora irá participar da série Falas Femininas, da TV Globo, que irá ao ar na próxima sexta-feira, dia 8. Segundo a colunista Fábia Oliveira, na conversa, a artista abordou a questão do relacionamento abalado. Preta disse que, enquanto ela estava internada, o ex-marido saiu para curtir a noitada no pagode.

- Ele não dormiu em casa nessa noite, minha pressão foi a 24, e eu decidi me separar. Eu não preciso passar por isso, eu não quero passar por isso.

Na época, a filha de Gilberto Gil estava internada na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, para tratar de septicemia, que é o conjunto de manifestações graves no organismo, ou seja, uma infecção generalizada.

Em seu relato, a cantora ainda disse que não deseja que nenhuma outra mulher passe pelo mesmo tipo de situação desagradável:

- A gente ainda sendo taxada de louca, de carente, e a gente só quer o mínimo, que é respeito. Independente de classe social, independente de tudo, eu espero que vocês nunca passem por isso, mas se passarem, olhem para dentro de vocês, se conectem com vocês mesmas, com tudo que vocês têm de bom.

Vale lembrar que o ex-casal decidiu se separar oficialmente em março de 2023.