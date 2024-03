Fabiana Justus fala sobre preocupação com a saúde antes da descoberta da leucemia: - Sensação de preciso me cuidar

Fabiana Justus gravou uma série de vídeos nas redes sociais relembrando que estava mantendo uma rotina intensa de exercícios físicos na época em que foi diagnosticada com leucemia. A influenciadora explicou que acredita que o fato de ter praticado de esportes a ajudou a enfrentar o tratamento da doença.

Ela começou contando que sempre foi uma pessoa que havia se proposto a realizar esporte todos os dias em 2024. A filha de Roberto Justus costumava ser uma pessoa que gostava de praticar por conta da saúde, mas sempre teve um pouco de preguiça e logo após ter filho não queria que afetasse a amamentação. Em dezembro, decidiu fazer um check-up, viu que os exames estavam ótimos, baixou um aplicativo no celular e passou 50 dias ininterruptos mergulhada na vida esportiva.

- Eu enxerguei isso como algo que Deus já estava preparando para mim. Eu acho que eu cheguei no diagnóstico, no começo da doença, cheguei ao tratamento de uma forma muito mais forte graças a esses 50 dias que fiquei praticando esporte. Parece que tinha uma voz me dizendo para praticar esporte e cuidar de mim mesma. Quando a gente tem filho, se coloca em segundo plano.

Em seguida, a famosa revelou que ouviu uma voz na sua cabeça a dizendo para se cuidar.

- Tenho certeza que isso ajudou na hora de começar meu tratamento, que eu provavelmente estava com mais massa magra. Quando você faz quimioterapia, afeta muito a parte do músculo. Inclusive no hospital eles fazem fisioterapia sempre que você está se sentindo bem para manter o máximo de massa magra. Quando eu falo de escutar o nosso corpo não só para coisas esquisitas como dor e febre - que foi isso que me levou ao hospital-, acho que a gente tem que escutar o nosso feeling, os nossos sentimentos para esse tipo de coisa também. Se vem uma vozinha, uma sensação de preciso me cuidar, vai lá, faz uma coisa por você. Eu senti que isso me ajudou demais.

Fabiana finalizou explicando que não questionou o diagnóstico, pois acredita que tudo tem um propósito.

- Eu acho que tudo está escrito, tenho essa sensação de que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Muita gente me perguntou sobre a minha reação quando recebi o diagnóstico. Óbvio que entrei em pânico, que fiquei chocada, que foi uma coisa que tirou meu chão e virou minha vida de cabeça para baixo e que ela vai virar de volta. Mas em nenhum momento eu questionei, eu aceitei e entendi que faz parte da minha história. Existe um porquê, o caminho de cada um e isso me deixa mais calma de saber que preciso passar por isso.