Vicentinho Júnior (PP-TO) assume Comissão de Agricultura da Câmara

O deputado Vicentinho Júnior (PP-TO) foi eleito nesta quarta-feira, 6, para a presidência da Comissão de Agricultura da Câmara, como antecipou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O parlamentar é vice-presidente na Região Norte da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

A bancada ruralista costuma presidir o colegiado de Agricultura devido à sua força política. A FPA tem mais de 300 dos 513 deputados federais.

"O congressista tem atuado na defesa dos interesses dos produtores rurais, promovendo políticas para modernizar leis e regulamentações, simplificar processos e garantir melhores condições para o setor", disse a FPA, em nota.

A escolha de Vicentinho para o cargo foi saudada pelo presidente da FPA, Pedro Lupion (PP-PR). "É um político jovem, inteligente, que tem uma missão muito nobre de avançar com pautas fundamentais para o sucesso do agro em um ano em que o setor já enxerga algumas dificuldades. Mas Vicentinho é altamente preparado e terá um grupo de parlamentares prontos para ajudá-lo quando for preciso", disse o parlamentar.

Em 2023, primeiro ano do novo governo Lula, a Comissão de Agricultura da Câmara foi presidida pelo deputado Tião Medeiros (PP-PR). Ambos são considerados políticos de perfil moderado.