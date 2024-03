Madonna relata como foi sua experiência de quase morte quando foi hospitalizada

Madonna fez um desabafo durante um de seus shows da turnê Celebration, que aconteceu em Los Angeles, na última segunda-feira, dia 4. Vale lembrar que a cantora foi hospitalizada em junho de 2023 após ser encontrada inconsciente em seu apartamento em Nova York, antes de começar a sua temporada de apresentações.

Na época, ela foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e precisou pegar mais leve nos ensaios e prestar mais atenção na saúde. Segundo a revista Variety, a cantora descrever a experiência como quase morte.

- Nesse verão [em junho do ano passado, quando é verão no hemisfério norte], tive uma surpresa. Chama-se... hum... uma experiência de quase morte. Sim, e não estou brincando. Foi muito assustador.

E continua:

- Já caí de muitos cavalos e quebrei muitos ossos. Eu tenho um quadril de titânio. Quer dizer, a lista é infinita, mas nada pode me impedir. Foi estranho finalmente não sentir que estava no controle.

Logo depois, Madonna disse acreditar que teve experiência com Deus:

- Obviamente, fiquei quatro dias sem saber, porque estava em coma induzido. Mas quando acordei, a primeira palavra que disse foi não. De qualquer forma, foi o que minha assistente me disse. E tenho certeza de que Deus estava me dizendo: Você quer vir conosco? Você quer vir comigo? Você quer ir por aqui? E eu disse: Não. Não.

Um dos médicos de Madonna, David Agus, estava na plateia naquela noite. Por isso, ela o agradeceu especialmente:

- Ele aguentou tantos telefonemas divertidos meus. Quando eu estava doente e literalmente não conseguia andar da cama até o banheiro, eu ligava para ele todos os dias e perguntava por que não tinha energia. Quando minha energia voltaria? Quando eu iria me sentir novamente? Quando eu poderia voltar em turnê novamente? Quando, quando, quando, quando, quando, quando, quando? E tudo o que ele dizia era: Saia para o sol. Odeio o sol, mas fiz isso mesmo assim. Foi muito difícil para mim andar da minha casa até o quintal e sentar ao sol. Eu sei que parece loucura, mas foi difícil. Eu não sabia quando poderia me levantar novamente e quando poderia ser eu mesmo novamente e quando teria minha energia de volta. Foi estranho finalmente não sentir que estava no controle. E essa foi minha lição para deixar ir.

Ao finalizar:

- Vocês são pacientes e gentis. Vocês ainda me ajudam a cuidar de todos que conheço que estão doentes. Muito obrigado, aonde quer que vocês estejam.