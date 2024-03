Atriz de Renascer se confunde na hora de falar fogão e solta palavra obscena ao vivo no Encontro

Pérolas do ao vivo! A atriz Edvana Carvalho, que está no elenco da novela Renascer, estava sendo entrevistada no programa Encontro quando acabou se confundindo na hora de pronunciar uma palavra e a web caiu na gargalhada. O momento rapidamente viralizou nas redes e gerou muitos comentários de telespectadores que estavam acompanhando a atração matinal.

Enquanto mostrava a cozinha de um dos cenários da novela, a artista ia falar sobre o fogão a gás, mas acabou falando uma palavra obscena na hora de se referir ao eletrodoméstico.

- No dia a dia, a Inácia usa o c***o, o fogão a gás mesmo e está sendo uma experiência maravilhosa, disse Edvana.

No X - antigo Twitter -, pessoas tentaram entender se realmente ouviram certo.

Fiquei na dúvida se tinha ouvido certo e vim logo conferir aqui, escreveu um usuário da rede.

Até fui pro Globo Play pra voltar no Programa do Encontro a parte que a Inácia diz usar o c***o. Maravilhosa! Tô gargalhando aqui, disse outro usuário.

Mano, a mulher chamou o fogão de c***o ao vivo?, questionou um terceiro.

Apesar da gafe, a atriz seguiu falando normalmente e manteve a conversa com Tati Machado. Ninguém soltou uma risada e Patrícia Poeta também não pareceu abalada com o momento.