Após ficar 11 anos sem fazer novelas, Thaila Ayala volta às telinhas em Família é Tudo e revela: - Estou me divertindo muito

Depois de ficar de fora de novelas desde Sangue Bom, em 2013, Thaila Ayala volta às telinhas de todo o Brasil em Família é Tudo. A atriz contou ao falar sobre a novela que já estava planejando esse retorno para o programa mais amado dos brasileiros.

- Eu estou muito, feliz, eu queria muito voltar à telinha, à TV Globo, fazer novela e já trabalhei com o Fred [Mayrink] há um tempo atrás, tive a sorte. Queria muito estar nessa novela, trabalhar com o Dani [Ortiz]. Estou super ansiosa, me divertindo muito.

Relembrando momentos das gravações, Ayala contou que tem sido um exercício voltar a atuar na pegada das novelas e tem pedido apoio dos colegas:

- Esses dias eu fui trabalhar com o Thiago [Martins] e tive que pedir desculpas no final, porque eu tive uma crise de riso assim que eu não conseguia voltar. É uma delícia poder voltar em uma novela leve, engraçada, divertida, com um personagem desafiador.

Sem dar grandes spoilers da história, Thaila explicou melhor sobre Elisa. Com uma ambição que quase a leva a passar dos limites, a atriz defende sua personagem:

- Ela tem uma ambição, que poderia muito ser vista como uma coisa de vilã. Mas eu estou muito tentando defender minha personagem, de trazer humanidade para ela. Para que as pessoas se identifiquem em algum lugar, que mesmo dessa ambição absurda que ela tem, ela é muito honesta.