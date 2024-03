O samba na velha Metô. A música na universidade. Será que tudo começou ali... ...para explodir no novo milênio?

Fui chegando de mansinho, abraçado ao violão.

Bati na porta de leve, São Pedro logo indagou:

- O que pretendes aqui, alguém te recomendou?

Firmemente eu lhe disse: “Não, ó Santo Guardião!

Lá na Terra, onde vivo, tudo tá muito ruim.

Por favor, meu Santo Pedro, arrume um lugar pra mim.

Versos iniciais de “Subindo ao Céu”, de João Bosco dos Santos, poema/canção recitado no estúdio do DGABC-TV pelo autor.

Nota da Memória – No poema, João Bosco cita Vinícius e Adoniran, Cartola, Nelson Cavaquinho, Augusto Calheiros, Catulo da Paixão. E conquista o coração do bom São Pedro: “demonstrastes que és de fato menestrel”.

No DGABC-TV ouviram a interpretação de João Bosco os artistas que ele convidou, entre os quais Roberto Sardinha de Nobrega, cantor. Amizade antiga.

Sardinha nasceu em São Caetano. Fez publicidade e propaganda na Metodista. E foi bom que ele lembrasse isso. Foi na Metodista que Bosco e Sardinha se conheceram. Pioneiros. Meio século atrás.

A primeira turma de Comunicação da Metô iniciou o curso em agosto de 1972. A turma de Bosco foi a segunda, em fevereiro de 1973. A de Sardinha, a terceira, em fevereiro de 1974.

Da primeira turma, um nome muito conhecido desta página Memória, Amilcar Pezzolo, filho de um veterano da Prefeitura de Santo André, Carlos Pezzolo, irmão do ex-prefeito Antonio Pezzolo.

Amilcar é conceituado mestre de cerimônias. “Memória” guarda com carinho uma série de documentos históricos que o professor Carlos Pezzolo deixou e que o filho, Amilcar, nos confiou. Estão sob a nossa escolta.

Pois bem, Amilcar, Bosco, Sardinha – sem se esquecer do saudoso jornalista Valdenízio Petrolli (ex-Diário), veteranos da Metodista - também faziam samba na Metô. Pode estar ali a origem do movimento musical de hoje na região, devidamente representado pelo quarteto no especial do “Memória na TV”, o das “Inéditas Entre Amigos...”.

NO AR

A mesa-redonda completa com o quarteto citado, os amigos do samba raiz do Grande ABC, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória

NOSSOS MÚSICOS. O grupo do Grande ABC na noite inesquecível de 14 de setembro de 2022 no Teatro Santos Dumont, em São Caetano, na homenagem a Canhotinho; um quarteto no Diário. No destaque, o cantor Roberto Sardinha de Nobrega

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 11 de março de 1994 – ano 36, edição 8644

SANTO ANDRÉ – Menos de uma hora de chuva forte ontem à tarde (10-3-1994) foi suficiente para encher a Avenida Queiroz dos Santos.

MOVIMENTO SINDICAL – Oito mil param na Mercedes-Benz. Desentendimentos sobre pagamento de perdas desencadearam início de greve ontem (10-3-1994).

CULTURA & LAZER – São Caetano recebe o mestre violonista Sebastião Tapajós: audição no Sesc amanhã (12-3-1994).

EM 11 DE MARÇO DE...

1909 – Automóvel Clube de São Paulo defendia um plano de reformas na estrada de rodagem São Paulo a Santos, cortando São Bernardo.

1939 – Prefeito Décio de Toledo Leite, de Santo André, editava o Ato nº 333 que criava a licença prêmio ao funcionalismo.

1974 – Professora Dulce Donadelli Pinto nomeada chefe da Educação Infantil em São Bernardo.

1979 – Diário publicava reportagem especial sobre a APAE de Mauá, com suas dificuldades e esperanças: “É preciso que a alta sociedade olhe para a sua APAE”, defendia a reportagem. Uma sede própria, o grande sonho.

Realizado o torneio-início de futebol Dente-de-Leite no Aramaçan, com mil participantes.

Esporte Clube Banespa inaugurava sede náutica no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Angatuba. Fundado em 11-3-1862 e elevado a município em 1885, quando se separa de Itapetininga.

Em Alagoas, Chã Preta e Mata Roma.

Em Pernambuco, Jupi e Mirandiba.

E mais: Governador Eugênio Barros (MA), Guaraqueçaba (PR) e Ibirama (SC).

São Constantino

11 de março

Arte pronta, em anexo.

Ilustração: blog Arquidiocese de São Paulo (divulgação)