Câmara de Ribeirão Pires prorroga inscrições para concurso público

A Câmara Municipal de Ribeirão Pires prorrogou o prazo para as inscrições do Concurso Público (edital nº 001/2024), conforme divulgado no Diário Oficial do município, publicado nesta terça-feira (05). Os candidatos podem se inscrever até às 23h59, do dia 08 de abril, por meio do site da Associação Brasileira de Concursos Públicos – ABCP (https://abcp.selecao.net.br/informacoes/2743/).

O concurso visa o preenchimento de 15 vagas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são voltadas aos profissionais com formação de ensino médio e ensino superior. Os salários variam entre R$ 2.732,36 e R$ 9.857,33, além dos benefícios Vale Alimentação no valor de R$ 709,50, Auxílio Cesta Básica de R$ 245,38 e Auxílio Transporte.

As provas estão previstas para o dia 21 de abril deste ano. Estão disponíveis vagas nos cargos de Analista de Contabilidade e Finanças (01 vaga); Analista de Licitação e Contratos (01 vaga); Analista de Recursos Humanos (01 vaga); Analista de Tecnologia da Informação (01 vaga); Assistente Legislativo (02 vagas); Guarda Patrimonial (05 vagas); Oficial Administrativo (03 vagas) e Procurador (01 vaga). Todas as funções cumprirão jornada de 40 horas de trabalho semanais.