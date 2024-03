Obituário - 8 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

Deolinda Maria de Albuquerque, 99. Natural de Angelim (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Deolinda José Pires, 91. Natural de São Caetano. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Apparecida Segura Ambrosini, 89. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luzia Luz Alves, 88. Natural de Araxá (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Vilma Pasquale Lopes, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo.

Nair Siqueira César Galani, 85. Natural de Jaguariúna (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita Tozeti de Godoi, 82. Natural de Munhoz (MG). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Pereira da Conceição, 77. Natural de Iraquara (Bahia). Residia na Vila Ester, na Capital. Pedreiro. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilda Raimunda dos Santos, 76. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Setin, 75. Natural de Guapiaçu (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidney da Silva, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Doralice Maria da Conceição, 70. Natural de Curaçá (Bahia). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Expedita Ana do Carmo Veloso, 70. Natural de Picos (PI). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izidro Venâncio Neto, 69. Natural de Umbuzeiro (Paraíba). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Autônomo. Dia 3. Cemitério de Umbuzeiro.

Antônia Aparecida Zanatta, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Isabel Cristina Molognoni Gama, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Romilda Aparecida Silva, 52. Natural de Santa Isabel (SP). Residia no Jardim Cristina, em Santa Isabel. Cabeleireira. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Santa Isabel.

SÃO CAETANO

Leonilda Camillo Galloni, 85. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Aparecida Gonçalves Ceconi, 89. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Manoela Quirina de Jesus, 93. Natural de Virginópolis (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Memoria Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Luiza Galdino de Oliveira da Silva, 80. Natural de Goiana (PE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Pensionista. Dia 3, em Santo André. Vale da Paz.

Francisco de Assis Laureano Alves, 72. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Elizeo Pauletti, 60. Natural de Pardinho (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Gisele Rodrigues Ferreira, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcus Vinicius Mendes Rodrigues, 21. Natural de Madalena (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3, em Diadema. Cemitério Parque da Saudade, Município de Boa Viagem (CE).

RIBEIRÃO PIRES

Claudio Martins Soares, 69. Natural de Cubatão (SP). Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Eletricista. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.