Rafael Nadal sente contusão e anuncia desistência de Indian Wells: 'Não estou pronto'

O tenista Rafael Nadal anunciou, nesta quinta-feira, que não vai participar do Masters 1000 de Indian Wells. O comunicado aconteceu apenas três dias depois de o espanhol participar da exibição contra Carlos Alcaraz em Las Vegas. Em seu discurso, ele afirmou que não está preparado para retornar por não se sentir competitivo.

A sua estreia estava agendada para esta quinta-feira, às 23h (horário de Brasília), diante do rival canadense Milos Raonic, atual número 224 do ranking da ATP. A desistência abriu a vaga para o indiano Sumit Nagal.

"É com muita tristeza que tenho que me retirar deste torneio incrível. Todo mundo sabe o quanto adoro este lugar e o quanto adoro jogar aqui no Indian Wells. Essa também é uma das razões pelas quais cheguei muito cedo ao deserto para praticar e tentar me preparar".

Por meio do comunicado oficial do torneio, Nadal disse do tempo que dedicou para fazer uma preparação adequada e admitiu que ficar fora de Indian Wells não estava nos seus planos.

"Tenho trabalhado muito e treinado bastante. Todos vocês sabem que fiz um teste neste fim de semana, mas não estou pronto para jogar no mais alto nível num evento tão importante.

Não é uma decisão fácil, é difícil, na verdade, mas não posso mentir para mim mesmo e mentir para milhares de fãs", completou o tenista.

Em tom de despedida, ele encerrou o anúncio desejando ver uma grande competição e mandou ainda um recado para os fãs. "Sentirei falta de todos vocês e tenho certeza que o torneio será um grande sucesso", disse.

Diretor do torneio, Tommy Haas completou o anúncio confessando a tristeza de não ter, entre os participantes, um tenista do nível de Rafael Nadal.

"Estamos desapontados por Rafa não poder jogar. Mas desejamos que ele continue se recuperando e esperamos que possa voltar em breve. É um dos favoritos entre os torcedores e esperamos contar com ele no futuro em Indian Wells."