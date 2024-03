Organização oferece descontos para o show de Roberto Carlos

Roberto Carlos homenageou quase todos os tipos de mulheres nas letras de suas canções. Falou das pequenas, das de 40 e, principalmente, de sua mãe, eternizada em Lady Laura. Faltando duas semanas para o show que o cantor fará em Santo André, dia 21, os organizadores do evento resolveram baixar os preços dos ingressos durante a semanda dedicada a elas. Até sábado, os ingressos poderão ser comprados com até 35% de desconto, tanto nas vendas on-line (bilheteriaexpress.com) quanto nas bilheterais do Clube Aramaçan, local da apresentação.

O show Eu Ofereço Flores marcará a volta de Roberto Carlos ao Grande ABC após 26 anos. A última vez foi em 1997. Naquela ano, foram duas apresentações, uma no Aramaçan e a segunda em show gratuito no Paço Municipal de São Bernardo, que teve abertura de Belchior.

Segundo Carlos Alessandro Prozzo, a promoção de ingressos tem como objetivo premiar as andreenses que são fãs do Rei. Entretanto, não haverá distinção de gênero. Os homens também poderão aproveitar a oferta. Ele lembra que restam poucos bilhetes e que a promoção poderá ser encerrada antes, caso todos sejam vendidos.

Com 82 anos de idade e pelo menos seis décadas de carreira, Roberto Carlos é um dos artistas mais admirados da música brasileira.

As negociações para trazer o Rei à região tiveram início em julho do ano passado e se foram concluídas no fim do ano passado, com a assinatura do contrato.