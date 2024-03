Escritoras se unem e lançam livro de crônicas sobre o olhar feminino

Neste mês de março o livro Elas e Outras Elas – Crônicas do olhar feminino será lançado em formato físico em diversos espaços do Grande ABC e da Capital, além da Europa, ao custo de R$ 40. Escrito por um grupo de sete mulheres, formado por Aline Lages, Anabela Tombolato, Carla Alessandra Ferreira, Carla Sortino Bassi, Hélida Paulini, Márcia Gallo e Mariza Lima Gonçalves, a narrativa percorre uma série de histórias sobre o cotidiano da mulher, trazendo várias visões sobre o universo feminino.

O livro terá uma série de encontros de lançamento durante o mês de março, o primeiro acontece já amanhã, Dia Internacional da Mulher, no Espaço do Forno, na Cerâmica, em São Caetano, das 17h às 20h. No sábado, o evento acontece das 10h às 13h, no Bisa Café, na Avenida Dr. Alberto Benedetti, 157, na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16, na Capital, o lançamento acontece no Espaço Sophia, na Rua Padre Landell de Moura, 159, no Jardim Analia Franco, das 15 às 18h. O grupo ainda participa de cerimônia na Câmara Municipal de São Caetano, às 19h do dia 21. Na Europa, o lançamento acontece em 3 de maio, na cidade do Porto.

A organização ficou por conta de Carla Sortino Bassi, que enviou os temas para que as autoras pudessem escrever seus textos e, por conta disso, cada trecho da obra tem a singularidade de cada escritora e tema. Cada uma delas explica seu método de criação, como os momentos únicos de inspiração de Mariza Gonçalves ou a busca por referências baseadas em fatos reais, processo usado por e Aline Lages e pela professora Márcia Gallo.

“Existem coisas que as leitoras irão se identificar, pois é sobre nosso dia-a-dia. O livro fala do universo feminino, mas os homens também podem ler para entender as mulheres. Não é um livro feminino ou feminista, é sobre a realidade das mulheres, que muitas vezes está colada com um homem”, avalia Carla Bassi.

O projeto conta com diversas personagens e narrativas divididos para cada autora e, segundo elas, a narrativa não se complementa, trazendo fatos inéditos a cada avanço na leitura. O projeto foi classificado na premiação Maria Carolina de Jesus, de literatura produzida por mulheres, do Ministério da Cultura. Exemplar físico pode ser comprado por meio do Instagram @carlasortino, já cópias digitais podem ser adquiridas na Amazon.

Colaborou Jaque Corrêa.