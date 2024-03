Governo estadual amplia vagas para curso de Libras

Visando ampliar a inclusão das pessoas surdas no Estado, o governo paulista dobrou de 400 para 840 o número de vagas mensais para o curso on-line básico de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, voltado a adultos. As inscrições para as turma de março serão abertas hoje, às 10h, no site da pasta estadual.

A capacitação será dividida em seis turmas com diferentes horários: duas turmas terão aulas à noite nas segundas, quartas e sextas-feiras; outras duas terão aulas à noite nas terças e quintas-feiras, e duas turmas terão aulas aos sábados pela manhã.

O curso oferece uma ampla variedade de temas, desde conceitos básicos até expressões mais avançadas em Libras, permitindo uma comunicação eficaz com a comunidade surda. Cada turma contará com 40 horas de duração, sendo 30 horas de aulas ao vivo via Zoom e 10 horas de atividades complementares. Para receber o certificado, é necessário participar de pelo menos 75% das aulas ao vivo e alcançar uma média final de 5,0 ou superior.

A iniciativa tem como propósito principal capacitar pessoas não surdas a se comunicarem efetivamente com a comunidade surda do Estado de São Paulo. Porém, o curso está aberto ao público em geral a partir de 18 anos, com ou sem deficiência, interessado em aprender a Libras. Mais de 23 mil pessoas maiores de 18 anos em todo o estado já foram capacitadas.

Formulários de inscrição por turma serão abertos ao público hoje, às 10h, no site da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência: www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.