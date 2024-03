Tigre e Netuno iniciam venda de ingressos para jogos contra Corinthians

O Corinthians será o próximo adversário de dois clubes da região. No domingo (10), às 16h, o Água Santa, pelo Paulistão, e na quinta-feira (14), às 20h, o São Bernardo FC pela Copa do Brasil. As duas partidas serão no 1º de Maio. Diante disso, os clubes já iniciaram a venda dos ingressos. Para o confronto contra o Netuno, os tickets estão à venda na Arena Inamar e online em ceosports.com.br. Os valores são R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Já pela Copa do Brasil, os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e podem ser adquiridos em saobernardofc.soudaliga.com.br