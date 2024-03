Polícia prende homem que matou morador de Diadema

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (6) Alailton Soares Carlos da Silva, 37 anos, suspeito de ter matado o morador de Diadema, Rogério Silva de Menezes, 40. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado em um bueiro, na Estrada da Barragem, em São Bernardo do Campo - o caso havia sido registrado como desaparecimento.

Após o crime, no dia 23 de fevereiro, o investigado fugiu e foi capturado no interior do Maranhão - a informação da fuga foi obtida pela Polícia com familiares do acusado. Alailton está preso preventivamente, passará por audiência de custódia e deverá ser interrogado pela polícia são-bernardense nas próximas semanas.

O suposto autor do crime devia R$ 85 mil à vítima, e a teria matado no mesmo dia que venceria o prazo para o pagamento do valor. Segundo a delegada seccional de São Bernardo, Kelly Cristina Saccheto Cesar de Andrade, a família de Rogério informou à Polícia que as partes teriam feito um contrato formalizando o empréstimo e que Rogério teria combinado de ir ver uma chácara em São Bernardo com Lala, apelido de Alailton.

“O acusado devia esse valor a agiotas, e o Rogério emprestou o dinheiro para ele quitar o débito, porque eles tinham uma relação de confiança, seus familiares eram amigos. Foi feito um contrato, e o Alailton teria dito a vítima que iria pagar a dívida com esse terreno, por isso chamou ele para verificar a área”, disse a delegada durante coletiva de imprensa realizada ontem na delegacia Seccional de São Bernardo. Kelly ainda explicou que o laudo necroscópico não foi finalizado, mas confirmou que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

O delegado Cristiano Luiz Sacrini Ferreira, um dos responsáveis pela investigação, contou que o carro de Rogério foi encontrado abandonado próximo à Rodovia dos Imigrantes, e os familiares, que ajudaram na busca, encontraram o corpo queimado em uma tubulação em uma área de mata no pós-balsa.

“Após ouvir os familiares e saber sobre a dívida, o contrato, e que o Rogério teria avisado que iria encontrar o suspeito, nós ouvimos o Alailton na delegacia no mesmo dia, mas a história dele não convenceu. A versão apresentada pelo suspeito foi que ele teria convidado a vítima até o endereço no pós-balsa para pedir um veículo emprestado para trazer um viveiro de aves, mas não mencionou nada sobre o terreno ou o dinheiro”, afirmou Ferreira.

Na conversa com a polícia, Alailton ainda disse que o Rogério não teria aparecido ao encontro e, após aguardar por um período, teria ido embora. A polícia solicitou à locadora de veículos o trajeto feito pelo acusado naquele dia, e o percurso de Alailton batia com os horários e os locais do crime, inclusive com o endereço em que o carro da vítima havia sido abandonado. Com as provas em mãos, a polícia acionou o poder judiciário e o pedido de prisão temporária foi acolhido.

As investigações do caso continuam, e os delegados pretendem reunir mais provas contra o acusado. “No decorrer desses 30 dias que perdura o prazo de prisão preventiva, outros detalhes serão angariados, como o interrogatório do próprio Alailton, que será realizado por videoconferência, laudos periciais, quebra de sigilo telefônico, geolocalização e outras ferramentas de inteligência”, finaliza a delegada Kelly Cristina.