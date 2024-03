Advogado agride entregador com soco no rosto e paga R$ 100 mil de fiança para deixar prisão

Uma discussão dentro de um condomínio de luxo em Goiânia, na última quinta-feira, 29, por volta das 20h, envolvendo um morador e um entregador, resultou na prisão em flagrante do morador, que é advogado, depois que ele agrediu o entregador com um soco no rosto. Segundo o relato de Danilo Lemos, de 25 anos, ele já estava a caminho da portaria do condomínio, depois de fazer uma entrega, quando teria sido fechado pelo carro do advogado.

Ele conta que teria desviado do veículo e continuado, quando o advogado abriu o vidro do carro e teria gritado com ele. Danilo retornou onde estava o carro do advogado e, depois de um bate-boca, o advogado o teria agredido.

A Polícia Militar foi acionada e o advogado foi preso em flagrante na casa dele. De acordo com Registro de Atendimento Integrado (RAI) realizado na Central de Flagrantes da Polícia Civil, o advogado será investigado por lesão corporal. O entregador quebrou o maxilar e dois dentes.

No documento, a Polícia Militar "ratificou a agressão sofrida" e relatou que ao chegar a casa do advogado a equipe foi recebida pelo advogado, que estava "extremamente nervoso e irritado" e que ele não acatou as ordens da equipe. "Visivelmente demonstra perigo a integridade física da guarnição e própria" , conta no RAI.

No documento, o policial disse que o advogado relatou ter "perdido a cabeça", mas não explicou o motivo da briga. Ele foi solto na terça-feira, 5, depois de pagar uma fiança de R$ 100 mil. A reportagem entrou em contato com ele via e-mail, mas até o momento não recebeu resposta.