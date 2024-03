City elimina Copenhague, mantém campanha perfeita e avança às quartas da Liga dos Campeões

O Manchester City continua muito bem em sua campanha pelo bicampeonato da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, após início arrasador e dois gols em apenas oito minutos, repetiu o triunfo por 3 a 1 sobre o Copenhague, desta vez no Etihad Stadium, na Inglaterra, e chega às quartas de final com 100% de aproveitamento após oito partidas.

A partir das quartas de final, agendadas para as semanas de 9 e 17 de abril, todos os classificados poderão se enfrentar, o que promete grandes confrontos. Além do City, já estão garantidos Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid. O sorteio ocorre no dia 15 de março.

Pep Guardiola negou na terça-feira que estivesse pensando no duelo com o Liverpool, que pode decidir a disputa pelo título do Campeonato Inglês no domingo. Pregou total respeito ao Copenhague e prometeu escalação forte. Com elenco estrelado, isso não seria difícil. Mas descansou importantes peças titulares no Etihad Stadium.

Com vantagem de 3 a 1 do jogo de ida e somente vitórias na atual edição, o Manchester City entrou em campo sem Nathan Aké, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Phil Foden, todos poupados, no banco de reservas. As 'ausências' não foram sentidas.

Com início arrasador, o City precisou de somente oito minutos para garantir sua vaga às quartas de final ao ampliar o agregado para 5 a 1. Julian Álvarez foi o destaque dos primeiros gols ao cobrar escanteio para Akanji acertar belo voleio aos quatro e depois anotar em bola mal afastada pela defesa. O argentino bateu e contou com falha de Grabara para anotar o segundo.

A postura inglesa seguiu a mesma, de pressão total e sempre buscando novas bolas nas redes. Mas o bravo oponente é quem diminuiu em bela jogada de contra-ataque. Elyounoussi atravessou o campo em velocidade, tabelou com Oskarsson, que devolveu de calcanhar, e bateu no canto de Ederson para bela festa dos 3 mil dinamarqueses no estádio.

Com média de três gols por jogo na atual Liga dos Campeões, o City manteve os impressionantes números ainda na etapa inicial. No último lance, Haaland recebeu lançamento longo de Rodri, dominou com estilo e bateu cruzado para fazer 3 a 1.

O segundo tempo foi mais de administração do City, que tentou valorizar a posse de bola. Ciente que a campanha história na Liga dos Campeões terminaria nesta quarta, o Copenhague ainda tentou diminuir a desvantagem e obrigou Ederson a grande defesa.

Guardiola começou a poupar seu elenco e sacou Rubén Diaz e Rodri, que está voltando de problemas físicos. Já Matheus Nunes saiu após sofrer uma pancada e ter de receber atendimento. Nada, contudo, de colocar as principais estrelas poupadas justamente para encarar o Liverpool. Nos acréscimos, Rico Lewis ainda carimbou o travessão, na última emoção do jogo.