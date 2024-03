Ex-stripper ameaça vazar fotos comprometedoras de Príncipe Harry

Eita! Carrie Royale, uma ex-stripper norte-americana, utilizou de suas redes sociais para ameaçar publicar fotos inéditas do caçula de Rei Charles III, o Príncipe Harry, nu. As imagens seriam publicadas através de seu OnlyFans como forma de retaliação.

Segundo a mulher, em 2012, ela teria festejado com o monarca em uma noite descrita como selvagem em Las Vegas, nos Estados Unidos. Prometendo publicar os cliques em seu perfil no site de conteúdo adulto, Carrie garantiu ter algumas fotos lindas dele nu. Atualmente com 52 anos de idade, a ex-stripper ainda chegou a afirmar que beijou Harry após ser convidada para se juntar a outros convidados em um quarto no Wynn Hotel.

Essas fotos nunca foram vistas pelo público. Tenho fotos à beira da piscina antes da noite e fotos de Harry nu. As pessoas ficarão chocadas com elas, afirmou.

Vale notar que, no mesmo ano, em 2012, fotos nuas do Duque de Sussex sendo abraçado por uma mulher com pouca roupa viralizaram através da web. Na ocasião, ele tinha bebido o dia todo e até simulou uma guitarra com um taco de sinuca antes de jogar uma partida de bilhar com as convidadas.

Ao finalizar sua declaração, Carrie Royale revela o motivo de sua retaliação. Aparentemente, a ex-stripper teria ficado irritada ao ser excluída da autobiografia de Harry, O Que Sobra, que cita a infame noite de 2012.

Nunca divulguei essas fotos antes por respeito. Agora, isso não importa. Ele é um idiota. Estou um pouco irritada por ter sido excluída de seu livro. Ele perdeu muitas coisas daquela noite. Ele poderia ter falado sobre as poucas coisas que aconteceram entre nós. Harry era tão louco, divertido e espontâneo. Para onde foi isso? Acho que Meghan [Markle, esposa do Príncipe] sugou a vida dele, ele está definitivamente chato e é ela quem manda, com certeza, desabafou.