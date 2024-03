Fabiana Justus detalha como foi ter recebido o diagnóstico do câncer: Fiquei em choque

Fabiana Justus abriu seu coração e detalhou como foi ter recebido o diagnóstico da Leucemia, que descobriu no dia 25 de janeiro de 2024. A filha de Roberto Justus está tratando da doença e compartilha todo o processo em suas redes sociais. Não diferente, nesta quarta-feira, dia 6, ela abriu uma caixinha de perguntas e conversou mais um pouco com seus seguidores.

Ela começou respondendo como foi ter recebido o diagnóstico da doença, que, de acordo com a própria youtuber, achou que tomaria remédio no hospital e voltaria para casa:

Foi uma loucura... entrei saudável e do nada estava doente. Não dá para explicar o sentimento naquele momento. Depois conto em mais detalhes... mas quando começaram a falar que precisavam investigar algumas coisas como leucemia, eu fiquei em choque. Eu estava com o Bruno, e chamei minha mãe e meu pai que foram voando lá ficar com a gente. Entrei no Pronto-Socorro as dez da noite e às duas da manhã já nos avisaram que era Leucemia e que eu teria que internar para saber o tipo e já começar o tratamento. Foi tudo muito rápido, escreveu.

Em seguida, Fabi contou como foi a rotina do dia em que recebeu a notícia, e o que estava sentindo no momento:

Eu tive diária de gravação nesse dia (segunda, 22 de janeiro). Desde o final de semana eu vinha sentindo umas dores nas costas acompanhadas de enjoo e dores de cabeça. Na segunda, a dor nas costas intensificou. Era bem no quadril e irradiava para a coluna, não parecia uma dor normal, era latejante, super esquisita. Segui trabalhando, mas parava para respirar quando doía mais. O dia foi passando e comecei a sentir que estava com febre. (Era 37,8, mas mesmo assim, achei esquisito). Achei melhor ir para o hospital porque era uma dor bem diferente, nunca havia sentido. Graças a Deus eu fui, pois peguei a doença muito cedo! E por se tratar de Leucemia Mieloide Aguda, ela evolui muito rápido. Se demorasse mais uns dias, chegaria num quadro de saúde bem pior, contou.

Ela falou que, segundo os médicos, a doença que contraiu não é genética, mas sim uma mutação. Sua tia avó já teve Leucemia Crônica, mas que não se relaciona com seu tipo de câncer.

Questionada sobre como contou às filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos de idade, Fabi não poupou detalhes e ainda mostrou que as revelou de uma maneira bem didática:

Quando fui para o hospital, elas estavam em casa, jantando. Falei que ia no médico ver uma dor nas costas... depois internei e não consegui explicar nada direito. Quando passou o turbilhão, consegui pensar numa explicação melhor. Falei da seguinte maneira: filhas, a mamãe descobriu que os soldadinhos de defesa dela estão fraquinhos. Ela precisa fazer um tratamento para eles ficarem fortes de novo! Elas entenderam com isso que tenho que ficar mais isolada, que não posso pegar nada, etc. Estão super fofas e cuidadosas comigo. Crianças entendem mais do que a gente imagina! Não usei a palavra câncer, não falei leucemia também. Acho elas muito novas, e acho que não precisamos nomear ainda. Mais para frente explicarei tudo! Quando entenderem melhor!, falou.

Ficar longe dos filhos é claro um dos maiores desafios para Fabiana, e ela contou aos seguidores que, na verdade é a parte mais difícil do tratamento:

Essa é sem dúvidas a parte MAIS difícil do meu tratamento. Ficar longe deles é muito cruel. Em alguns momentos meus médicos permitiram visitas e eram essas visitas que me davam todo gás que eu precisava para encarar tudo. Sei que terei mais internações e provavelmente serão longas também... não posso pensar muito senão eu começo a sofrer, escreveu.