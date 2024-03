Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, é internada após crise de dor

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, foi internada nesta quarta-feira, dia 6, após sentir uma forte crise de dor. A informação foi compartilhada através das redes sociais da professora.

Em uma nota compartilhada nos stories, foi informado que, além das dores, ela apresentou outros sintomas e está sendo monitorada, examinada e medicada.

No momento, a Camila está hospitalizada desde às 8h da manhã, quando teve uma crise forte de dor e alguns outros sintomas, e no momento está sendo monitorada, examinada e medicada. Ela chegou num ponto emocional e físico que necessita de cuidados, logo logo está de volta. Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho.

Vale lembrar que Camila anunciou o fim do seu casamento com Lucas após o participante flertar com Pitel no confinamento. Os dois estavam juntos desde 2008 e se casaram em 2015.

Melhoras!