Palácio de Buckingham estaria em completo radio silence sobre saúde de Kate Middleton

Como você vem acompanhando, as notícias sobre os monarcas britânicos não tem sido das mais detalhadas. Após o aparente sumiço de Kate Middleton, que gerou diversas teorias por parte dos internautas, o Palácio de Buckingham decidiu se pronunciar afirmando que a Princesa de Gales continua bem em sua recuperação.

Ainda mais, pela primeira vez após sua cirurgia abdominal, a esposa de Príncipe William foi avistada durante um passeio de carro com sua mãe, Carole Middleton. Além disso, o próprio filho do Rei Charles III utilizou de seu porta-voz oficial para afirmar que seu foco está no trabalho, não nas redes sociais.

No entanto, nesta quarta-feira, dia 06, a revista norte-americana People noticiou a descrição feita sobre uma suposta fonte de dentro do Palácio sobre a falta geral de informações sobre a condição de Kate.

O insider afirma que a realeza está em completo radio silence. Apesar do termo não ter uma tradução com mesmo sentido no português, pode significar, neste caso, que a saúde da Princesa de Gales não está sendo comentada nem mesmo entre aqueles que estão em meio aos monarcas dia após dia.

Vale notar que, ainda nesta quarta-feira, dia 06, Kate Middleton havia sido confirmada no que seria seu primeiro compromisso real após a operação, realizada em janeiro de 2024. No entanto, pouco tempo após a notícia, o site oficial da realeza britânica teria informado que não foi consultado sobre o assunto.