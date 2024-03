Em meio a tratamento contra câncer, Rei Charles III cumpre segundo dia de reuniões no palácio

Aos 75 anos de idade, Rei Charles III está em tratamento contra o câncer, mas segue - sempre que possível - cumprindo alguns dos compromissos reais.

Longe dos olhos do público, a conta oficial da família real no Instagram mostrou o rei, nesta quarta-feira, dia 6, durante audiências no Palácio de Buckingham, em Londres. Em uma das fotos, ele foi fotografado apertando a mão de Samba Mamadou Ba, embaixador da República Islâmica da Mauritânia, e Nourredine Yazid, embaixador da República Democrática Popular da Argélia.

Em outro momento, Rei Charles apareceu realizando uma audiência por videochamada com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Vale pontuar que as audiências ocorreram depois que o Rei Charles III se encontrou com o chanceler do Tesouro da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, no Palácio de Buckingham.

Lembrando que com o afastamento do Rei Charles III do trono real, após o diagnóstico de câncer, quem assumiu a barra de cuidar de todos os compromissos reais foi a Rainha Camilla, que depois de semanas lidando sozinha com todas as demandas da realeza, a Rainha decidiu tirar uma semana de férias para descansar.