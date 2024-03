Cintia Dicker fala sobre morar com filho de Pedro Scooby e Luana Piovani: - Estou muito feliz

Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, falou como está se sentindo sobre Dom, filho do surfista com Luana Piovani, ir morar com ela e o marido. O garoto de 12 anos de idade pediu para viver no Rio de Janeiro com o pai, sendo que antes morava em Portugal, com a mãe. Em resposta aos seguidores, Dicker respondeu que suas expectativas para a nova fase são altas.

Nos Stories, Cintia abriu uma caixinha de perguntas, que ficou lotada de questionamentos sobre a decisão do menino. Ela revelou que escolheu a pergunta mais educada que foi enviada, já que recebeu muitas críticas depois que Luana mostrou a mudança de comportamento do filho em entrevista ao PodDelas.

- Tem muita pergunta com relação ao Dom. Essa pelo menos foi educada, mas tem tanta sem noção falando: Nossa, você está estranha, afastada do Pedro porque o Dom vai morar com vocês. Acho que esqueceram que morei dois anos em Portugal e praticamente com as crianças todos os dias, respondeu.

Cintia contou que será Dom morar com eles será ótimo para o relacionamento do enteado e a filha, Aurora, de um ano de idade:

- A gente se dá muito bem e, aliás, estou morrendo de saudade deles. Há muito tempo que não os vejo pessoalmente. A gente se vê pelo telefone. Estou muito feliz. E vai ser muito legal para a Aurora ter o Dom perto. Ele é super carinhoso com ela, disse a modelo sobre o enteado e a filha, falou.

Ao final do vídeo, ela falou que planeja levar a filha ao exterior para conhecer os outros irmãos, Ben e Liz, de nove anos, que continuarão morando em Portugal:

- Se Deus quiser, em breve a gente vai fazer uma viagem para Portugal para a Aurora vê o Bem e eles também.