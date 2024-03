Ribeirão Pires é a melhor do Grande ABC no Previne Brasil, do Governo Federal

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, registrou no último quadrimestre de 2023 o melhor desempenho entre os sete municípios do Grande ABC no Previne Brasil, programa do ministério da Saúde que garante financiamento para a Atenção Primária, por meio de uma série de indicadores que são pactuados e devem ser cumpridos pelo município para o recebimento dos recursos da União.

Ribeirão Pires atingiu nota 7.79, média das somas dos indicadores listados a seguir:

* Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação;

* Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV;

* Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado;

* Cobertura de exame citopatológico;

* Cobertura vacinal de crianças de um ano de idade;

* Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre;

* Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada;

Entre os destaques, também está a cobertura vacinal para crianças de até um ano de idade. O município alcançou proporção de 90% de imunização desta população no terceiro quadrimestre de 2023, também sendo o maior índice do Grande ABC. A cobertura vacinal para crianças de um ano de idade supera a meta para doses de imunizantes como rotavírus, com 96,56% (meta é de 90%), pneumo 10, com 98,33% (meta 95%), entre outras vacinas que o município elevou a cobertura na Atenção Primária em parceria com a Vigilância em Saúde do município.