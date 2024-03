Avião da PF cai no Aeroporto da Pampulha, em BH, e deixa 2 mortos

Um avião monomotor de matrícula PR-AAB, registrado junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) como pertencente à Polícia Federal, caiu na manhã desta quarta-feira, 6, no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que atendeu a ocorrência, três pessoas estavam a bordo da aeronave; duas morreram com a queda.

O incêndio iniciado com o acidente já foi controlado e o avião retirado da pista. O sobrevivente foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.