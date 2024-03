Marcio Silva rompe ligamento do joelho e desfalca o Guarani para a sequência da temporada

O Guarani sofreu uma baixa importante não só para a última rodada do Campeonato Paulista, como para o restante da temporada. O zagueiro Márcio Silva rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A lesão aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na última sexta-feira, em Ribeirão Preto. O defensor bugrino sofreu uma entorse e os exames apontaram para uma lesão mais grave.

De acordo com o departamento médico do Guarani, Márcio Silva "será submetido a um procedimento cirúrgico, ficando fora de atividade nesta temporada".

O zagueiro de 22 anos chegou ao Brinco de Ouro da Princesa no início de 2024 por empréstimo junto ao Coritiba e foi titular nas últimas duas rodadas do Paulistão. Ao todo, Márcio Silva fez seis jogos e contribuiu com uma assistência.

A lesão de Márcio Silva pode forçar Claudinei Oliveira a abandonar o esquema com três zagueiros, utilizado nos empates com São Paulo e Botafogo-SP. Além dos titulares Rayan e Léo Santos, o treinador conta com Lucas Adell e Pedro Henrique.

O problema é que as duas opções não estão com ritmo de jogo. Enquanto Lucas Adell atuou apenas por 22 minutos, Pedro Henrique não saiu do banco de reservas em nenhuma oportunidade.

Claudinei Oliveira tem mais algumas sessões de treinamento para definir qual será a formação do Guarani na "decisão" de domingo, contra o Red Bull Bragantino, no Brinco de Ouro da Princesa.

Próximo à zona de rebaixamento do Paulistão com sete pontos, o Guarani depende apenas de si na última rodada para escapar da Série A2. Em caso de tropeço, precisa "secar" Santo André e Ituano, que enfrentam Ponte Preta e São Paulo, respectivamente.