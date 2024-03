No puerpério do sexto filho, Letícia Cazarré atualiza estado de Maria Guilhermina: Sinais de infecção

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022.

Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

No dia 6 de março, Letícia, que está no puerpério de seu sexto filho, Estêvão, deu atualizações de como está a garotinha. Nos Stories, ela escreveu:

Adoraria dizer que estamos na maior calmaria desde que o Estêvão chegou... mas a verdade é que papai do céu tem sempre planos muito animados para nós!

Em seguida, a jornalista explicou como está Guilhermina:

Guilhermina com sinais de infecção, vômitos, diarreia, baixa saturação, episódios de febre. Estamos colhendo sangue e em contato com os médicos para controlar tudo da melhor maneira possível.

Além disso, Letícia contou que a família toda está passando por momentos não tão fáceis:

Madalena toda entupida, estou fazendo lavagem nasal e dando antialérgico. Eu, andando de um lado para o outro (e de um andar para o outro), então mais uma vez não tive como parar no puerpério. E estou com tersol. Minha mãe está doente em Cabo Frio, com dores e fazendo muita falta aqui. Sobra muito trabalho para o papai Juliano, que ainda precisa lidar com os atrasos da obra e com as birras das outras crianças.

No fim, a jornalista pediu aos seguidores orações para toda a família.