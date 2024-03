Polícia revela que jovem forjou conversas românticas com Whindersson Nunes

Um inquérito sobre a morte de Jessica Canedo, jovem que foi vítima de notícias falsas sobre um possível affair com Whindersson Nunes, estava sendo movido em Minas Gerais. Agora, segundo informações do jornal O Globo, a Polícia Civil revelou as circunstâncias do caso.

O delegado Felipe Monteiro, da Polícia Civil de Minas Gerais, contou à publicação que a investigação concluiu que os perfis que compartilharam os prints de conversas românticas e com flertes com Whindersson eram geridos pela própria vítima.

O perfil que foi responsável por compartilhar tais imagens também chegou a ser investigado pelas autoridades por suspeita de indução ao suicídio, mas o responsável não foi indiciado.

Jessica Canedo era uma jovem de 22 anos de idade que protagonizou notícias chocantes envolvendo Whindersson Nunes. Ela e o humorista estariam, supostamente, trocando mensagens de flerte nas redes sociais. Os prints foram vazados na web e o episódio se tornou trágico para a jovem.

Jessica chegou a publicar uma mensagem no Instagram, pedindo para que as pessoas deixassem de enviar mensagens à sua conta. Ela também pediu para que os ataques parassem e que excluíssem as fotos.

Canedo morreu em Araguari, no Triângulo Mineiro. Também segundo o relatório da polícia, a jovem apresentava sinais de estrangulamento e ferimentos pelo corpo.