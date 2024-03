Nome de Kate Middleton é retirado de site que apontava sua participação em evento real

Kate Middleton ainda está se recuperando após realizar uma cirurgia abdominal. Segundo informações da revista People, o site oficial do exército britânico listou a princesa de Gales como a líder da revisão anual dos soldados na Horse Guards Parade, no evento que acontece no dia 8 de junho - o que levantou esperanças de que a esposa do Princípe Harry estaria presente na data.

No entanto, o Palácio de Kesington teria informado que não foi consultado sobre o assunto. Logo, o nome de Kate foi retirado do site, onde estão sendo vendidos os ingressos. A princesa atuaria na qualidade de Coronel Honorária da Guarda Irlandesa. O evento anual envolve 1400 soldados e funciona como um precursor do Trooping the Color, celebração do aniversário do Rei Charles III.

E, por falar em Trooping The Color, o veículo ressalta que ainda não há certeza sobre a participação do rei. O monarca cancelou boa parte de seus compromissos reais presenciais e todos os que envolvem multidões enquanto passa pelo tratamento do câncer. A teoria é de que a decisão seja tomada apenas perto da data.