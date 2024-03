O Rei do Pandeiro. Fez carreira na Rhodia. Cantor, percussionista, compositor. Com vocês, Valdemar Ramos...

Valdemar Ramos lembrou a notícia postada pelo compositor João Bosco dos Santos: choro (ou chorinho) passa a ser patrimônio imaterial da cultura brasileira. Sempre foi. Agora é lei.

“Não sei o que vocês acham, mas o choro fica melhor quando cantado por mulheres”, opina Valdemar durante o programa, ao lembrar que enviou um para a cantora Wanderléa.

A caminho dos 82 anos, Valdemar Ferreira nasceu no bairro Bangu, em Santo André, e dos 14 aos 50 anos trabalhou na Rhodia, seu único emprego, de office-boy a chefe de departamento administrativo.

“A Rhodia foi a minha escola e o Milton Ferriani o meu professor e padrinho de casamento”, conta Valdemar.

Mas o que vemos no “Memória na TV” é o artista Valdemar Ferreira. O pandeiro geme gostosamente em suas mãos e serve de mochila para suas lembranças, no caso, as duas fotos de hoje.

RAÍZES. Valdemar Ferreira no DGABC-TV e em dois momentos importantes: com o maestro João Carlos Martins e com os amigos Canhotinho e Edson Luiz Masson, o Edissinho, agora saudade...

NAS ONDAS DO RÁDIO

Serenata com Orlando Silva

Texto: Milton Parron

Serenata é uma forma de cantar canções de caráter sentimental pelas ruas, sempre a noite ou madrugada afora, com parada obrigatória diante das casas das namoradas.

A citação já aparecia descrita por Gil Vicente, em 1505, em Portugal. Como se vê, foi de lá que importamos essa linda manifestação musical.

No Brasil muitos artistas dedicaram seu talento a esse gênero e um dos mais importantes foi Orlando Silva que será o focalizado do programa Memória neste final de semana.

A entrevista com Orlando foi feita em 1975 e nela o cantor rememora boa parte de sua vida, tudo devidamente ilustrado com suas antológicas e inigualáveis interpretações.

Memória

Memória

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). O Cantor das Multidões.

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana.

No “Momento Memória”, Maziero, Botacin, Bertoldo, Benvenutto, os italianos pioneiros de Ribeirão Pires.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Arquivo de Memórias Musicais

Vander Junior amplia o programa "Novelão" e divide com "Memórias Musicais" os caminhos do Rei Roberto no "Caminho das Índias". Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 9 de março de 1994 – ano 36, edição 8642

MANCHETE – Vendas a prazo em URV vão começar no dia 15 (de março de 1994).

AVENIDA DOS ESTADOS – Além dos desmoronamentos, virara depósito de entulhos e tinha até um carro alegórico abandonado.

PONTO DE VISTA – Lula esquece Getúlio.

A legislação que socorre o trabalhador é fruto da vontade solitária do ex-presidente Getúlio Vargas.

Texto: Almir Pazzianotto, advogado trabalhista.

CULTURA & LAZER – Antonio Petrin vivia amor impossível em Santo André.

O ator fazia a estreia nacional da peça “Para tão longo amor”, no Teatro Municipal de Santo André, ao lado da atriz global Vivianne Pasmanter.

EM 9 DE MARÇO DE...

1829 – Bispo diocesano, dom Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, assume o governo da Província de São Paulo.

1959 – Lançada a boneca Barbie.

1964 – Ford produz o primeiro Mustang.

1979 – Inaugurada a IX Feira de Móveis de São Bernardo no pavilhão da Bienal do Ibirapuera.

Em Mauá, o Viaduto da Saudade estava nas fundações. Ligaria a Avenida da Saudade à Rua General Osório, na Vila Guarani.

Inaugurada a I Junta de Conciliação e Julgamento em Diadema: Avenida Marginal, 173.

Inaugurado o Museu Ferroviário Barão de Mauá, em Jundiaí.

HOJE

Dia Internacional do DJ

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Altinópolis (1918), São José do Barreiro (1859) e Cachoeira Paulista (1880).

Pelo Brasil: Cantagalo (RJ), Capetinga, Espinosa e Virginópolis (MG), Jaguaribara (CE), Joinville (SC), Picuí (PB) e São José do Egito (PE).

Santa Francisca Romana

9 de março

Italiana de Roma (1384-1440). Fundadora da Congregação das Oblatas, inspirada nas lições de São Bento.