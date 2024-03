Porta-voz do Príncipe William se posiciona sobre teorias do desaparecimento de Kate Middleton

A falta de informações sobre Kate Middleton após sua cirurgia no abdome, em janeiro deste ano, fez com que os internautas começassem diversas teorias da conspiração sobre seu paradeiro. Após a primeira aparição dela, dentro de um carro, algumas pessoas acreditaram que ela possa ainda estar se recuperando.

Já para Príncipe William, esse debate sobre sua esposa não é tão importante quanto as questões oficiais da monarquia. Vale lembrar que com o afastamento do Rei Charles III por conta da descoberta de um câncer, o primeiro na sucessão ao trono está com mais afazeres.

Segundo seu porta voz, que se posicionou para a revista People, William não está prestando atenção nas teorias criadas pelo público:

Seu foco está no trabalho e não nas redes sociais.