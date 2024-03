Michel vai às lágrimas ao ver pronunciamento de Wanessa após expulsão: Deve ter afetado muito ela

Michel deixou a casa do BBB24, e foi direto para o Café com o Eliminado no Mais Você desta quarta-feira, dia 6. Com seu jeito feliz e mineiro de ser, ele respondeu às perguntas feitas por Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que estão apresentando o Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga.

Michel se surpreendeu ao ver algumas cenas separadas pelo programa. A dupla fez questão de mostrar a briga polêmica entre o mineiro e MC Bin Laden. Vale lembrar que o músico se estressou com o rapaz por causa de uma fofoca que rondou a casa. No final, Michel descobriu que foi ele que começou o telefone sem fio:

- Além de ter TDAH, eu tava em uma super pressão. Eu não lembrava, eu fui descobrir ontem. Eu não ia caçar uma briga estando errado, tá doido, Talitha?

Logo depois, Michel viu o pronunciamento de Wanessa após sua desclassificação. Emocionado, por seu um dos aliados da cantora, ele explicou:

- Eu tenho certeza pelo pouco que consegui acessar a Wanessa é fazer isso, acho que deve ter afetado muito ela. Já coloquei ela nas minhas orações. Eu espero que ela fique bem o mais rápido possível, porque não é fácil. E ela tava muito feliz.