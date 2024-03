Trecho de serra da Anchieta será bloqueado para obras de revitalização

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), programou a execução de obras de revitalização profunda de pavimento exclusivamente no trecho de Serra da Via Anchieta. As intervenções estão previstas para começar pela pista sul, ao longo do mês de março, com interdição total do km 40 ao km 55.

"Com o objetivo de causar o menor impacto possível no trajeto dos usuários, a Ecovias priorizou a execução da maioria dos trabalhos no período noturno, sempre de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h, com exceção do dia 28 de março, véspera de feriado", informou por nota a concessionária.

De acordo com a companhia, os serviços que só podem ser realizados durante o dia, para garantir a segurança dos trabalhadores (encostas e fora da plataforma da pista), serão executados nos dias 9, 16 e 23 de março (sábados), das 9h às 18h. Os horários e datas das intervenções podem ser alterados conforme as condições de tráfego e clima, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI e podem ser consultados pelos canais de comunicação da Ecovias.

Estão programados o recapeamento com asfalto borracha, manutenção e reparos em viadutos e túneis, limpeza e revitalização de sinalização, recuperação de pavimento rígido, pintura, monitoramento de encostas e podas de árvores e vegetação.

"Esses serviços, além de serem importantes para manter a qualidade, segurança e o conforto dos usuários nas rodovias do SAI, recebem atenção redobrada na Serra por concentrar um alto volume de tráfego de veículos comerciais pesados, como carretas e caminhões, em direção à Baixada Santista", reiteram.

OPERAÇÃO 5X3

Vale destacar que, enquanto a pista sul da Via Anchieta estiver bloqueada, o tráfego de ônibus e caminhões — que devem obrigatoriamente descer a Serra pela Via Anchieta — será direcionado para a pista norte da rodovia, que estará com a mão de direção invertida, e será utilizada para descer a Serra. Nessa configuração, chamada de Operação 5x3, a descida para o litoral é realizada pela pista norte da Anchieta e pista sul da Imigrantes. A subida será realizada pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

Além das equipes da concessionária, as operações contarão com o apoio do Policiamento Rodoviário. Os trechos em obras estarão devidamente sinalizados, seguindo as normas vigentes e com avisos nos painéis de mensagens variáveis, placas operacionais ao longo das rodovias, além de banners informativos com dias e os horários dos bloqueios em passarelas localizadas no trecho de Serra.