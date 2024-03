Vamos estreitar relação e laços de cultura e economia, diz Lula sobre visita de Sánchez

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na manhã desta quarta-feira, 6, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, para discutir sobre relações econômicas, envolvendo o Acordo Mercosul e União Europeia, e a situação das guerras na Ucrânia e em Gaza.

Em publicação no X, antigo Twitter, Lula disse que o encontro servirá para estreitar a relação e os laços de cultura e economia entre nossos povos. "Espanha é um importante parceiro comercial e tem muitas empresas com grande presença no País", disse Lula.

Na postagem, o presidente destaca a publicação de um artigo de sua autoria na edição desta quarta do jornal espanhol El País. No texto, divulgado também pelo Palácio do Planalto e intitulado "A resposta aos ataques à democracia é melhorar a vida das pessoas", Lula destaca que a Espanha foi um dos primeiros países que visitou no início do seu terceiro mandato, "como etapa importante do retorno do Brasil ao mundo".

O presidente também cita que a Espanha é o segundo principal país de origem de investimento direto estrangeiro no Brasil. "O estoque de investimentos é de cerca de 60 bilhões de dólares e o fluxo anual, de cerca de 3,3 bilhões de dólares nos últimos anos", menciona.

Ao defender a democracia, o artigo de Lula ainda ressalta que "raramente o apoio entre as forças progressistas mundiais, como a aliança entre Brasil e Espanha, foi tão necessário como agora".