Saudi Aramco corta preços do petróleo em abril para EUA e Europa, mas eleva para a Ásia

A Saudi Aramco informou preços que cobrará em abril nos tipos de petróleo que comercializa para distintas partes do mundo, com queda para o mercado dos Estados Unidos, do noroeste da Europa e da região do Mediterrâneo, mas avanço em alguns dos tipos negociados na Ásia, na comparação com março.

No caso dos tipos extra light e light negociados nos EUA, por exemplo, a queda mensal foi de US$ 0,10 o barril, enquanto nos mesmos tipos para o noroeste da Europa e para a região do Mediterrâneo os cortes foram de US$ 0,70 e US$ 0,60 o barril, respectivamente.

Já para a Ásia, o preço do tipo super light foi mantido, mas os do extra light e do light subiram US$ 0,20 o barril, enquanto o médio e o pesado tiveram alta de US$ 0,30 por barril.

*Com informações da Dow Jones Newswires