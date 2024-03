Participantes ficam em choque com eliminação de Michel e aliados entram em atritos; saiba como foi a madrugada no BBB24

A eliminação de Michel do BBB24 em um paredão contra Davi e Alane deixou a casa em um estado de completo choque. Durante a madrugada, diversos participantes comentaram sobre o resultado da votação do público e confessaram que não estavam esperando.

- Nossa, eu estava tão segura que ele voltaria, com a ideia de que ele tinha um jogo muito limpo, que ele se posicionava, que ele tinha amigas verdadeiras, que ele cuidava das pessoas ao redor. Nossa, eu estava tão segura que ele voltaria, com a ideia de que ele tinha um jogo muito limpo, que ele se posicionava, que ele tinha amigas verdadeiras, que ele cuidava das pessoas ao redor. Sempre muito bondoso. Forte, ganha prova. Eu achava que isso era o que as pessoas queriam ver. Um menino vencendo sua própria estética, seus preconceitos, seus tabus, seu próprio sedentarismo em vários momentos. Ele mostrou que não precisa ser atleta, ser forte, ser nada disso pra ganhar prova, que ele é inteligente, disse Fernanda.

MC Bin Laden criticou a reação de Alane:

- Já começou a falar: Tentaram me derrubar, já foi soltando as piadas, então, tipo assim, você vê que até minutos antes estava chorando pelos cantos. Aí, tipo assim, já cresceu a soberba dela. E aí, quando você conhece a pessoa é quando ela tem poder, tá ligado?

Isabelle e Davi também repercutiram o paredão, mas eles acreditam que a disputa entre o baiano e o mineiro pode ter sido acirrada.

- A gente está aqui dentro não percebe as coisas, não sabe o que está acontecendo, não sabe como está o público, o que está achando da gente aqui dentro. Mas assim, se eu fiquei é porque... Agradecer ao Brasil, porque o público gosta muito de mim. Quatro Paredões já, né? E a galera da casa realmente queria que eu saísse, estavam esperando isso, refletiu o motorista de aplicativo.

Ainda tentando processar o discurso de Tadeu Schmidt ao anunciar a eliminação, Yasmin Brunet opinou que Davi pode ser um dos favoritos ao prêmio:

- Eu, de fato acho, desculpa, que ele sim é um dos favoritos. Eu acho, infelizmente eu acho.

- Desde o último Paredão onde o Marcus saiu com ele eu já sabia disso, concorda Lucas Henrique.

Porém, Leidy Elin planeja se inspirar em Rodriguinho e manter o baiano em sua mira.

- Eu vou falar igual Rodrigo: Davi futebol clube, porque ninguém mandou ele me irritar. Eu estava na minha. Não tinha nada contra, agora eu tenho.

Fernanda e Pitel também fizeram análises da situação atual do jogo. Apesar de a confeiteira não achar que Davi seja forte, a assistente social pensou em uma hipótese:

- Se o Davi for forte, muito provavelmente eu não sou ninguém. Porque eu e ele somos pessoas completamente diferentes. Se ele tem chance, eu não tenho. Eu acho.

Após Yasmin Brunet confessar que acredita que pode sair na próxima semana, MC Bin Laden aconselhou:

- O Big Fone toca verdadeiramente depois da Prova do Anjo. Tem que se ligar. A gente entregou várias semanas para o Davi, o Big Fone. Nós não podemos entregar outra. Nós entregamos a casa para o Davi fazer a limpeza, nós não podemos entregar outra semana para limpeza, porque ele está utilizando como jogo. Ele usou isso contra você, pode ter pesado.

- Como que isso pesa se as próprias aliadas dele são as mais bagunceiras e que não fazem nada da vida? Elas deixam calcinha no meio da grama, questionou a sister.

O funkeiro então explicou sua opinião:

- O que nós temos que fazer? Ele vai limpar, ele vai pegar a casa toda limpa. Vai pegar o Big Fone? Tem que estar você de um lado, tem que estar a Leidy de outro. Vocês não jogam juntas? [...] Mesma coisa, ele tá de um lado, a Alane está do outro, beleza. Agora tem nós para enfrentar. É isso [...] O que a gente não pode dar é conforto para o adversário. Não existe essa de não dar monstro, não existe essa de só querer votar. É não dar conforto para o adversário. Não existe. Jogo é jogo.

Apesar do alívio de ter retornado de mais um paredão, Davi também teve alguns momentos de tensão durante a madrugada. O brother acabou entrando em um atrito com Isabelle após alegar que ela não vê o seu lado da história quando rolam embates na casa e apenas se esforça para entender o outro lado.

- Não é porque eu sou sua amiga que vou ficar do seu lado sempre, disparou a Cunhã-Poranga.

Após todo mundo do Quarto Magia se se reunir no cômodo para dormir, Alane, Beatriz, Dabi, Isabelle e Matteus decidiram escolher um nome para o grupo e começaram a brincar. A vendedora sugeriu Família Buscapé, justificando que o motorista de aplicativo tem um pai e uma mãe no programa. Porém, a conversa acabou tomando um rumo inesperado, já que o brother não gostou nadinha do comentário.

- Posso falar? Não estou gostando dessa brincadeira. Estou sendo muito sincero. É, de você estar falando que ele é o meu pai e ela é minha mãe. Não estou gostando. Só que não tem nada a ver. E a maneira que ele [Matteus]foi se expressar [durante a confusão que rolou na última segunda-feira, dia 4], ele usou esse termo: Não sou pai de Davi. Mas era para ele ter falado assim: Gente, eu sou próximo do Davi, eu jogo com ele, mas eu não mando nas opiniões dele. É uma coisa que gerou uma confusão, já passou e eu não quero estar remoendo, lembrando desses assuntos.

Tadeu Schimidt

Na noite da última terça-feira, dia 5, Tadeu Schimidt fez algumas imitações de Beatriz e Alane enquanto apresentava o programa. A atitude do apresentador acabou dividindo algumas opiniões na web.

Eu tô amando o Tadeu imitando as pessoas lá dentro, essa imitação da Alane calminha e depois gritando foi tudo, escreveu uma internauta.

Essas imitações aleatórias que o Tadeu faz no ao vivo, parece muito aqueles tio do pavê onde só ele dá risada, criticou outra pessoa.

Admito que Tadeu tem carisma, imitação muito boa da Beatriz, comentou uma terceira.

Boninho

O Big Boss surpreendeu ao contar que Yasmin Brunet foi ao confessionário após a eliminação de Michel, mas o que ela pediu à produção foi inesperado. Boninho contou:

- Climão no Big Brother. Yasmin prometeu e fez o que ela falou: Se o Davi ficar, eu vou para o Confessionário. E foi. E aí acionamos a psicóloga, acionamos a direção. Eu me acionei, quase que eu fui para lá também. Sentamos no Confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração, e ela falou: Meu cigarro acabou. Dá para mandar mais cigarro? Leva um maço inteiro. Bora, Big!