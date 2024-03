Bianca Andrade defende namorado gringo após web acusá-lo de estar usando fama da influenciadora

Apaixonada... e sem papas na língua! Bianca Andrade não pensou duas vezes na hora de defender o novo namorado, o modelo italiano Luca Daffrè ao ver a web o acusando de estar usando sua fama para se beneficiar.

Isso porque Luca já participou de alguns realities shows, como A Ilha dos Famosos, e ficou conhecido por ser caça-fama.

Aaaah, a gente está se usando horrores (se é que vocês me entender), escreveu Bianca em um perfil de fofoca.

A empresária assumiu o namoro com o modelo italiano no final de fevereiro deste ano, enquanto fazia intercâmbio em Londres, no Reino Unido. Desde então, Bianca tem postado fotos em que aparece agarradinha com o boy, afirmando o quanto está feliz.