Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 8,741 bilhões em janeiro, diz BC

A entrada de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 8,741 bilhões em janeiro, informou nesta quarta-feira, 6, o Banco Central (BC). Em igual mês de 2023, o montante havia sido de US$ 6,532 bilhões. Em dezembro, o fluxo de IDP ficou negativo em US$ 389 milhões.

O resultado do ano ficou acima do teto das estimativas do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast. O intervalo das estimativas ia de US$ 3,6 bilhões a US$ 8,4 bilhões, com mediana em US$ 5,1 bilhões. Em 12 meses até janeiro, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 64,162 bilhões, o que representa 2,92% do Produto Interno Bruto (PIB).

Lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos do balanço de pagamentos apresentou saldo negativo de US$ 2,451 bilhões em janeiro, informou o Banco Central. A saída líquida é um pouco inferior aos US$ 3,973 bilhões que deixaram o Brasil em igual mês de 2023, já descontadas as entradas. O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 3,887 bilhões em janeiro ante US$ 3,581 bilhões em igual mês do ano passado.