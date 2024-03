Após ser questionada sobre ausência na faculdade, Jojo Todynho se revolta

Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao anunciar, no começo de 2023, que está cursando Direito. Desde então, a cantora está compartilhando alguns momentos de seu dia a dia de estudos - e os internautas estão amando acompanhar a artista.

No dia 4 de março, no entanto, Jojo passou raiva ao ser questionada sobre uma possível ausência nas aulas. Indignada, ela respondeu:

Para você que está preocupado se eu estou indo para faculdade ou não, vou mandar o boletinho aí na sua casa, tá bom? Ah, e vale a pena te lembrar: ninguém chega ao terceiro período com a força do pensamento e ninguém começa a fazer um estágio também no TJ com a força do pensamento. Ah, mas você fazendo ou não está fazendo faculdade? Não te interessa. Se você quiser se interessar, eu vou mandar meu boleto para você pagar.

Eita!