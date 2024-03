Connection 2024 será em Santos, entre 31 de maio de 2 de junho

Entre os dias 31 de maio e 2 de junho, a cidade de Santos receberá o Connection, principal evento do País focado na qualificação profissional em treinamento funcional, que será realizado no Blue Med Convention (Pr. Almirante Gago Coutinho, 29 - Ponta da Praia).

O Connection oferece oportunidades de aprendizado e networking, como palestras e cursos ministrados por alguns dos principais especialistas do do mundo fitness, além de apresentar tendências do setor. Nomes como Veve Fit, Keyner Luiz, Cauê La Scala, Rafa Lund e Kenji Takahashi estão entre os palestrantes já confirmados para esta edição.

A estimativa da organização é receber cerca de mil congressistas da Educação Física, promotores da saúde e do bem-estar e especialistas no treinamento funcional. Já para a feira, a expectativa é de atrair cerca de 5 mil pessoas.

Os ingressos para o Connection 2024 já estão à venda e custam a partir de R$ 597. Para compras e mais informações os interessados podem acessar connection.funcionalink.com.br.