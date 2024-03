CVV faz campanha para captação e capacitação de novos voluntários

Com o tema #Tamo Juntos, a nova campanha do CVV (Centro de Valorização da Vida) busca atrair pessoas dispostas a oferecer escuta e acolhimento sem julgamentos ou críticas, de forma anônima e sigilosa. Para ingressar no CVV, é preciso ter mais de 18 anos, residir no Brasil, além de disponibilidade de tempo e disposição para acolher pessoas que necessitam conversar, conforme a filosofia utilizada pela instituição.

O curso será realizado de forma presencial entre os dias 11 e 14 deste mês, das 19h30 às 22h30, na sede do CVV em São Caetano, na Rua Marechal Deodoro 70, no Bairro Santa Paula. As inscrições estão abertas no site oficial: https://cvv.org.br/seja-voluntario/, bastando escolher a opção: quero atender por Voz e depois escolher São Caetano, para preencher o cadastro.

O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, mantendo sua identidade em total sigilo.