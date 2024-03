Santo André celebra arte feminina no mês de março

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, será palco a partir de amanhã do projeto Mulheres Em Cantadas, que vai apresentar ao longo deste mês manifestações musicais, literárias e teatrais de mulheres do Grande ABC. O evento está programado também para os dias 8, 9, 15 e 16 deste mês. A entrada é gratuita. Basta comparecer ao local.

Abrindo a programação, às 17h de amanhã, a Cia As Marias se apresentará em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes. Com mais de 19 anos de existência, neste ano o grupo se dedica à temporada de estreia do espetáculo de teatro de rua Trilogia das Dansadeiras. Já na sexta-feira, dia 8, será a vez de Tata Alves apresentar o seu show no Cine Theatro, a partir das 20h. A artista andreense está lançando o disco intitulado Pele.

No dia 9, das 11h às 18h, o Festival Multicultural será a atração com foco nas expositoras do grupo, que reúne empreendedores de diversos segmentos, como artesanato, moda e gastronomia. Às 15h, o destaque será o Trio Beijo de Moça. Ainda no sábado, às 20h, Ieda Hills traz seu show para o teatro. A andreense pioneira do hip hop é a primeira mulher a fazer rap na região.

Já no dia 15 (sexta-feira), às 18h, haverá os lançamentos de livros pelo projeto Sacadas Literárias. Thina Curtis, andreense, mãe, avó, poeta, quadrinista, roteirista, arte-educadora, palestrante e produtora cultural, referência nacional e internacional nos fanzines, vai lançar a obra ‘BraZineira’s, com 36 relatos de mulheres que atuam em várias expressões artísticas no universo zineiro.

Já a autora Benedita Lopes – andreense, negra de pai e mãe, filha de Belchior dos Reis Lopes e Josefina Maria de Jesus Lopes – apresentará o livro solo ‘Porções para se acordar presente’. As Sacadas Literárias incluem a participação de Sonia Nabarrete, escritora que lançará a coletânea ‘Amor em qualquer tempo’, com poemas publicados pela Editora Feminas. Completando o time, a escritora Amanda Bertoncini lançará o livro ‘A Velha Senhora’.

Às 19h30, também no dia 15, o Cine Theatro Carlos Gomes receberá Solaris Vocal, grupo formado por nove mulheres do Grande ABC. Na sequência, às 20h30, será a vez do Roda de Choro Delas. Já o Bloco Mulheres do ABC chegará ao Carlos Gomes no dia 16, sábado, às 11h, fechando a programação musical. Trata-se de um bloco carnavalesco fundado em 2018 que tem, sobretudo, mulheres como referências políticas e artísticas.

Integrando as Sacadas Literárias, ainda no dia 16, às 14h, a escritora Paola Zanei será o destaque. Seu livro Poemas para Queimar Certezas traz 123 poemas sobre temas como o desejo, o amor, o desencontro, a maturidade, a feminilidade, o peso do cotidiano, a rotina e a superação.